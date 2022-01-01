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В Ираке ВВС Турции ликвидировали террористов РКК

В Ираке ВВС Турции ликвидировали террористов РКК Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 4 террористов PKK в районе Кандиль на севере Ирака.
Другие страны
1 января 2022 г. 20:37
В Ираке ВВС Турции ликвидировали террористов РКК

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 4 террористов PKK в районе Кандиль на севере Ирака.

Как передает Report, согласно сообщению ведомства в соцсетях, боевики были уничтожены в результате авиаудара.

В Минобороны выразили решительность в вопросе продолжения борьбы с терроризмом.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqda terrorçular zərərsizləşdirilib

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