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В Ираке ВС Турции нейтрализовали террористов РКК

В Ираке ВС Турции нейтрализовали террористов РКК В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы два террориста PKK.
Другие страны
20 октября 2021 г. 06:39
В Ираке ВС Турции нейтрализовали террористов РКК

В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы два террориста PKK.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов РКК в зоне проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака. Операции будут продолжаться до полного уничтожения террористов", - говорится в сообщении.

В операции были задействованы средства огневой поддержки, добавили в ведомстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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