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В Ираке впервые за 37 лет провели перепись населения

В Ираке впервые за 37 лет провели перепись населения Численность населения Ирака, согласно данным всеобщей переписи, проведенной в стране впервые за 37 лет, составляет 45,4 млн человек.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 13:50
В Ираке впервые за 37 лет провели перепись населения

Численность населения Ирака, согласно данным всеобщей переписи, проведенной в стране впервые за 37 лет, составляет 45,4 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в ходе специальной пресс-конференции глава иракского кабмина Мухаммед ас-Судани.

"В настоящий момент на территории Ирака проживают 45 407 495 человек, включая резидентов и беженцев", - приводит его слова информационный портал Shafaq News. Ас-Судани отметил, что 50,1% населения составляют мужчины, а 49,8% - женщины. Доля нетрудоспособного населения младше 15 лет составляет 36,1%, а лица старше 65 лет - 3,7% от всего населения Ирака, указал премьер.

Первая с 1987 года всеобщая перепись населения Ирака прошла 20 ноября. Согласно результатам переписи 1987 года, в Ираке проживало 16,3 млн человек, а перепись 1997 года, не включавшая в себя районы курдской автономии, зафиксировала рост населения до 22 млн. Всемирный банк оценивал численность иракского населения на 2023 год в примерно 45,5 млн человек.

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Версия на английском языке Iraq conducts first census in 37 years

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