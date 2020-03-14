В Ираке вновь обстреляли американскую военную базу

Военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу, передает Report со ссылкой ТАСС.

Отмечается, на территорию базы упало более десятка снарядов типа "катюша", в результате чего пострадали два человека. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что 11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британка-военврач, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. В ответ 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной.