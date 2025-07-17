В Ираке вновь нанесен удар по нефтяным месторождениям близ границы с Турцией

В Ираке вновь нанесен удар по нефтяным месторождениям близ границы с Турцией

На севере Ирака совершена очередная атака беспилотника на нефтяное месторождение Тауке, которое разрабатывается норвежской нефтегазовой компанией DNO.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщают местные службы безопасности.

Также сообщается, что компания DNO, которая эксплуатирует нефтяные месторождения Тауке и Пешкабур в районе Заху на границе с Турцией (Иракский Курдистан), временно приостановила добычу.

По словам представителей энергетической отрасли, атаки беспилотников на этой неделе привели к сокращению добычи нефти на месторождениях на 140-150 тыс. баррелей в день.

Напомним, что удары БПЛА по нефтяным месторождениям в Иракском Курдистане совершаются с понедельника. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаки.