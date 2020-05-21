​В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки

В Ираке зарегистрировали 153 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордно высоким показателем с момента начала распространения коронавируса в стране в конце февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирака.

"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня подтверждены 153 случая заражения", - сообщил минздрав на своей странице в Facebook.

Основная часть новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в Багдаде, где в течение суток заболевание выявлено у 113 человек.

За последние 24 часа выздоровели 45 пациентов, скончались шестеро. Общее число подтвержденных случаев заражения составляет 3 877, случаев выздоровления – 2 483, случаев смертельного исхода - 140.