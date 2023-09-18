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В Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек

В Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на аэропорт в провинции Сулеймания.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 19:20
В Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на аэропорт в провинции Сулеймания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника в силовых структурах, удар был нанесен по военному аэродрому Арбат к юго-востоку от административного центра провинции - города Сулеймания.

В свою очередь, иракский портал Shafaq News приводит информацию, что нападение было совершено не на военный аэродром, а на аэропорт сельскохозяйственного предприятия. Атака была произведена с помощью БПЛА. После сообщений о наличии жертв и пострадавших на место происшествия были направлены 10 автомобилей скорой помощи. Информации о точном количестве погибших и раненых портал не приводит.

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Версия на азербайджанском языке İraqda hava limanına hücum nəticəsində 6 nəfər ölüb

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