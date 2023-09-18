В Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек

В Ираке в результате атаки на аэропорт погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на аэропорт в провинции Сулеймания.

https://static.report.az/photo/2576bff1-9a71-3b5d-94cf-1fbb51c996f8.jpg https://static.report.az/photo/2576bff1-9a71-3b5d-94cf-1fbb51c996f8.jpg

По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения на аэропорт в провинции Сулеймания. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters. По информации источника в силовых структурах, удар был нанесен по военному аэродрому Арбат к юго-востоку от административного центра провинции - города Сулеймания. В свою очередь, иракский портал Shafaq News приводит информацию, что нападение было совершено не на военный аэродром, а на аэропорт сельскохозяйственного предприятия. Атака была произведена с помощью БПЛА. После сообщений о наличии жертв и пострадавших на место происшествия были направлены 10 автомобилей скорой помощи. Информации о точном количестве погибших и раненых портал не приводит. Подпишитесь на наш Telegram канал