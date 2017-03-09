В Ираке в результате взрывов на свадьбе погибли 23 человек

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Ираке в районе города Тикрит произошли два взрыва на свадьбе, погибли, по меньшей мере, 23 человека.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сoобшил представитель местной администрации.

Взрыв произошел в деревне Хаджад (Hajjaj) в 20 километрах к северу от города Тикрит. По предварительной информации, взрывные устройства привели в действие два террориста-смертника.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.