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    В Ираке в результате взрывов на свадьбе погибли 23 человек

    Пока ни одна группировка, не взяла на себя ответственность за случившееся

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Ираке в районе города Тикрит произошли два взрыва на свадьбе, погибли, по меньшей мере, 23 человека.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом сoобшил представитель местной администрации.

    Взрыв произошел в деревне Хаджад (Hajjaj) в 20 километрах к северу от города Тикрит. По предварительной информации, взрывные устройства привели в действие два террориста-смертника.

    Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

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