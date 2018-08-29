В Ираке в результате теракта погибли свыше 20 человек

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб в результате взрыва, произошедшего утром в провинции Анбар на западе Ирака, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Теракт произошел на КПП города Эль-Каим недалеко от иракско-сирийской границы. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался вблизи иракских военнослужащих.

Ни одна из действующих на территории Ирака экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.