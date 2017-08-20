В Ираке в результате столкновения двух судов одно затонуло, есть погибшие

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Иракский корабль затонул в субботу после столкновения с другим судном в территориальных водах Ирака, в результате чего погибли по меньшей мере четыре матроса.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

Столкновение произошло в проливе Хор-Абдаллах. Водолазное судно Аl-Misbar, принадлежит государственному порту штата Ирак, столкнулось с балкером Royal Arsenal.

На борту Аl-Misbar находился 21 матрос, из которых 10 спасены, по меньшей мере четверо погибли, остальные считаются пропавшими без вести.