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    В Ираке в результате столкновения двух судов одно затонуло, есть погибшие

    По меньшей мере четверо погибли, остальные считаются пропавшими без вести© Courtesy İmage

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Иракский корабль затонул в субботу после столкновения с другим судном в территориальных водах Ирака, в результате чего погибли по меньшей мере четыре матроса.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    Столкновение произошло в проливе Хор-Абдаллах. Водолазное судно Аl-Misbar, принадлежит государственному порту штата Ирак, столкнулось с балкером Royal Arsenal.

    На борту Аl-Misbar находился 21 матрос, из которых 10 спасены, по меньшей мере четверо погибли, остальные считаются пропавшими без вести.

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