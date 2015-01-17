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    В Ираке в результате двух терактов погибли девять человек

    Ответственность за данные теракты пока никто на себя не взял

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Ираке в результате совершения двойного теракта погибли девять человек, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press. 

    По словам властей, взрывы прогремели на двух оживленных рынках. Как сообщается, первое взрывное устройство было приведено в действие на рынке в деревне недалеко от города Эль-Искандария. В результате погибли четыре человека, еще 14 были ранены.

    Позднее еще один взрыв прогремел в  деревне Сабаа аль-Бур, где погибли пять человек и 14 получили ранения.

    Ответственность за данные теракты пока никто на себя не взял.

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