В Ираке в результате двух терактов погибли девять человек

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Ираке в результате совершения двойного теракта погибли девять человек, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

По словам властей, взрывы прогремели на двух оживленных рынках. Как сообщается, первое взрывное устройство было приведено в действие на рынке в деревне недалеко от города Эль-Искандария. В результате погибли четыре человека, еще 14 были ранены.

Позднее еще один взрыв прогремел в деревне Сабаа аль-Бур, где погибли пять человек и 14 получили ранения.

Ответственность за данные теракты пока никто на себя не взял.