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    В Ираке в результате атаки боевиков погибли семь человек

    © AP Photo / Khalid Mohammed

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и 13 получили ранения в городе Эт-Тармия к северу от столицы Ирака в результате нападения боевиков.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.

    "Окончательное число жертв и пострадавших в результате нападения на город Эт-Тармия к северу от Багдада составило семь погибших и 13 раненых", — заявил источник.

    По его словам, нападение совершили "спящие" ячейки террористической группировки ИГ, оно было нацелено на определенных людей.

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