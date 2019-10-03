В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, 650 ранены

Не менее 12 человек погибли в Ираке в ходе беспорядков, число раненых достигло 650.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Верховной комиссии по правам человека.

"В ходе протестов погибли 11 демонстрантов и один сотрудник служб безопасности, ранены 650 человек, в том числе 87 силовиков", - заявил глава комиссии Али аль-Баяти.

По его данным, были задержаны 122 человека, большинство из них уже отпущены на свободу.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введён и в ряде других провинций.

Протесты начались в Багдаде 1 октября, в результате разгона акций погибли два человека, ранения получили более 200. В среду протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций - Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил.

Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда.