В Ираке в ходе антиправительственных протестов пострадали 60 человек

В Багдаде возобновились протесты, участники которых требуют распустить парламент. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, пострадали как минимум 60 человек. многие из которых получили ранения легкой и средней степени тяжести.

В Багдаде возобновились протесты, участники которых требуют распустить парламент. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, пострадали как минимум 60 человек. многие из которых получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, демонстранты попытались перелезть через бетонные заграждения вокруг "зеленой зоны", где находятся правительственные здания и посольства. Несмотря на усилия полиции протестующие пока не расходятся.

В прошлый раз протестующие штурмовали здание парламента в среду, 27 июля. Вчера, 29 июля, полиция начала закрывать въезд в "зеленую зону".

Политический кризис в Ираке наблюдается с октября 2021 года, когда в стране прошли досрочные парламентские выборы. Ситуация усугубляется энергетическим кризисом, а также ростом активности террористических организаций.

14.03

Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся сейчас в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление.

По информации телеканала, действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей по кандидатуре нового премьера, которое теперь перенесено на более поздний срок.