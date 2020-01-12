​В Ираке установят памятник на месте гибели Сулеймани

Министерство культуры Ирака в воскресенье дало разрешение на установку памятника на месте гибели замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил член комитета парламента по культуре и туризму Али аль-Хмейдауи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, депутат сообщил, что предложил минкультуры установить на месте гибели Сулеймани и Мухандиса рядом с аэропортом Багдада монумент в память об инциденте, унесшем жизнь и генерала - гостя Ирака.

"После встречи с министром культуры была достигнута договорённость об установке памятника. Министр поручил Генеральному управлению искусств сформировать комиссию, объявить тендер и координироваться с ассоциацией скульпторов по этому вопросу", - сообщил аль-Хмейдауи.

Он отметил, что конкретное место для памятника будет выбрано в ходе консультаций Управления гражданской авиации, шиитского ополчения и Управления безопасности Багдада.