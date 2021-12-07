В Ираке уничтожили шесть боевиков ИГ

Иракские ВВС уничтожили в понедельник к западу от Багдада шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Иракские ВВС уничтожили в понедельник к западу от Багдада шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает новостной портал SHAFAQ News, ссылаясь на заявление силовых органов республики.

По их данным, налеты были совершены в одном из пустынных районов провинции Анбар. Как отмечается, группу радикалов выследил самолет-разведчик международной коалиции, после чего на основании полученной информации истребители F-16 ВВС Ирака нанесли удар по логову экстремистов. Вслед за авиаударом на место были направлены армейские формирования, которые обследуют местность на предмет присутствия там других террористов и их укрытий.

Кроме того, в течение минувшего дня боевая авиация ВС Ирака также подвергла ударам позиции ИГ в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук, уничтожив большой тайник, в котором находилось оружие, боеприпасы и снаряжение.