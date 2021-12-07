В Ираке уничтожили шесть боевиков ИГ

Иракские ВВС уничтожили в понедельник к западу от Багдада шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство".
По их данным, налеты были совершены в одном из пустынных районов провинции Анбар. Как отмечается, группу радикалов выследил самолет-разведчик международной коалиции, после чего на основании полученной информации истребители F-16 ВВС Ирака нанесли удар по логову экстремистов. Вслед за авиаударом на место были направлены армейские формирования, которые обследуют местность на предмет присутствия там других террористов и их укрытий.
Кроме того, в течение минувшего дня боевая авиация ВС Ирака также подвергла ударам позиции ИГ в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук, уничтожив большой тайник, в котором находилось оружие, боеприпасы и снаряжение.