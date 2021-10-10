В Ираке уничтожены террористы РКК

ВВС Турции нанесли очередной удар по объектам террористов РКК на севере Ирака.

ВВС Турции нанесли очередной удар по объектам террористов РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Так, в результате воздушного удара в иракском районе Авашин ликвидированы три боевика террористической организации РКК.

"Борьба с террористам будет продолжена", - подчеркнули в Минобороны Турции.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.