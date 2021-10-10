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В Ираке уничтожены террористы РКК

В Ираке уничтожены террористы РКК ВВС Турции нанесли очередной удар по объектам террористов РКК на севере Ирака.
Другие страны
10 октября 2021 г. 05:56
В Ираке уничтожены террористы РКК

ВВС Турции нанесли очередной удар по объектам террористов РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Так, в результате воздушного удара в иракском районе Авашин ликвидированы три боевика террористической организации РКК.

"Борьба с террористам будет продолжена", - подчеркнули в Минобороны Турции.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında terrorçular məhv edilib

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