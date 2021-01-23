В Ираке уничтожены террористы РКК

ВВС Турции уничтожили четырех террористов PKK в районе Гара на севере Ирака.

ВВС Турции уничтожили четырех террористов PKK в районе Гара на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Операция проведена в координации с турецкими разведслужбами, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.