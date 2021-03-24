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В Ираке уничтожены не менее 27 террористов ИГИЛ

В Ираке уничтожены не менее 27 террористов ИГИЛ Командование ВС Ирака объявило об уничтожении 27 боевиков террористической организации ИГИЛ в горном районе Махмур близ второго по величине города страны Мосула
Другие страны
24 марта 2021 г. 23:25
В Ираке уничтожены не менее 27 террористов ИГИЛ

Командование ВС Ирака объявило об уничтожении 27 боевиков террористической организации ИГИЛ в горном районе Махмур близ второго по величине города страны Мосула.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу".

В операции, которая продолжается уже две недели, задействованы вертолеты и самолеты Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ и ВВС Ирака.

Пресс-секретарь ВС Ирака генерал Яхья Расул сообщил, что количество убитых террористов пока не окончательное, так как из-под завалов после авиаударов не извлечены тела всех боевиков.

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Версия на азербайджанском языке İraqda İŞİD-in 27 terrorçusu məhv edilib

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