В Ираке уничтожены не менее 27 террористов ИГИЛ

Командование ВС Ирака объявило об уничтожении 27 боевиков террористической организации ИГИЛ в горном районе Махмур близ второго по величине города страны Мосула

Командование ВС Ирака объявило об уничтожении 27 боевиков террористической организации ИГИЛ в горном районе Махмур близ второго по величине города страны Мосула.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу" .

В операции, которая продолжается уже две недели, задействованы вертолеты и самолеты Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ и ВВС Ирака.

Пресс-секретарь ВС Ирака генерал Яхья Расул сообщил, что количество убитых террористов пока не окончательное, так как из-под завалов после авиаударов не извлечены тела всех боевиков.