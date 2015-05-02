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    ​В Ираке убиты более 50 мирных жителей

    Возможно, что мирные жители, взятые в заложники, были застрелены боевиками

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) казнили более 50 мирных жителей города Талль-Афар на севере Ирака.

    Как передает Report, такое заявление сделал в интервью агентству EFE один из лидеров Национального союза Курдистана Хукар Яф.

    "Возможно, что мирные жители, взятые в заложники, были застрелены боевиками, так как стали для них обузой: после начала бомбардировок США и странами коалиции террористы были вынуждены бежать из населенных пунктов", - сказал он.

    Ранее стало известно, что коалиция во главе с США нанесла 31 авиаудар по позициям ИГ в Сирии и Ираке.

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