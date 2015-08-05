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    В Ираке убиты 56 террористов ИГИЛ

    Уничтожены также 3 единицы техники, предназначенной для перевозки тяжелого вооружения

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В операциях, проводимых в различных районах Ирака, убиты 56 террористов группировки ИГИЛ. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель города Рамади Али Давуд. 

    Согласно информации, в перестрелке между полицией и сторонниками ИГИЛ около университета Анбар убиты также 7 террористов. 

    Помимо этого, уничтожены 3 единицы техники, предназначенной для перевозки тяжелого вооружения.

    В результате авиаударов в пригороде Багдада уничтожены 4 автомобиля, принадлежащих террористической группировке. 

    Напомним, что террористическая организация ИГИЛ с 10 июля прошлого года захватила Мосул и некоторые другие регионы. Иракская армия проводит операции по возвращению захваченных территорий. Коалиционные силы и руководство США оказывают иракской армии  поддержку с воздуха. 

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