В Ираке убили двоих британцев, присоединившихся к ИГИЛ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Двое граждан Великобритании, присоединившихся к террористической группировке ИГИЛ, были убиты в Ираке в минувшие выходные.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, двое медиков Ахмед Сами Кхидер и Хишам Фадлалах из графства Ноттингемшир в Великобритании отправились в Сирию в составе группы молодых людей, планировавших оказывать помощь раненым.

Там британцы суданского происхождения примкнули к ИГИЛ.

Сообщается, что Кхидер был убит во время перестрелки, когда пытался покинуть Мосул. Каким образом был убит Фадлалах, не уточняется.