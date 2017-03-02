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    В Ираке убили двоих британцев, присоединившихся к ИГИЛ

    Один из них был убит во время перестрелки, когда пытался покинуть Мосул

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Двое граждан Великобритании, присоединившихся к террористической группировке ИГИЛ, были убиты в Ираке в минувшие выходные.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, двое медиков Ахмед Сами Кхидер и Хишам Фадлалах из графства Ноттингемшир в Великобритании отправились в Сирию в составе группы молодых людей, планировавших оказывать помощь раненым.

    Там британцы суданского происхождения примкнули к ИГИЛ.

    Сообщается, что Кхидер был убит во время перестрелки, когда пытался покинуть Мосул. Каким образом был убит Фадлалах, не уточняется.

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