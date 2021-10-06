В Ираке турецкая армия ликвидировала террористов РКК

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов PKK на севере Ирака.

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов PKK на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Террористы нейтрализованы в зоне проведения операции Pençe Kaplan и в иракском районе Зап.

По объектам террористов нанесены авиаудары. Кроме того, была задействована артиллерия.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.