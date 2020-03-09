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В Ираке три человека погибли в столкновениях

​В Ираке три человека погибли в столкновениях

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По меньшей мере три человека погибли, 44 пострадали в результате столкновений в иракской столице Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria. 

"Три человека погибли, 44 пострадали во время столкновений, которые произошли вчера, в воскресенье, на площади аль-Халани в центре Багдада", - член иракской комиссии по правам человека Фадель аль-Гарауи.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

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