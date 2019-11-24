В Ираке три человека погибли при разгоне демонстраций

Три человека погибли и несколько пострадали в ночь на воскресенье при разгоне демонстрации в городе ан-Насырия на юге Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, полиция в ходе разгона акции применила огнестрельное оружие.

Акции протеста также прошли в других иракских городах.

Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч.