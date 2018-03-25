В Ираке террористы казнили девятерых полицейских

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Ираке боевики казнили девятерых иракских полицейских, которые были захвачены на севере города Киркук.

Как передает Report, об этом сообщает Skynews Arabia.

Телеканал отмечает, что 24 марта на севере Киркука террористы напали на полицейских. В результате были погибшие и пострадавшие со стороны обоих участников столкновения. По словам источника телеканала, девять сотрудников правоохранительных органов не были найдены среди раненных и убитых после боя. Тогда собеседник Skynews Arabia предположил, что они были похищены.

В иракских правоохранительных органах в связи с гибелью своих коллег призвали своих сотрудников, быть внимательными, бдительным, отслеживать угрозы и уничтожить оставшиеся пути отхода террористов.