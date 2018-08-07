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    В Ираке суд приговорил к смертной казни пятерых боевиков ИГ

    © Daily Express

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни пятерых боевиков террористической группировки ИГ ("Исламское государство"), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Центральный уголовный суд рассмотрел дела пяти обвиняемых в принадлежности к террористической группировке ИГ, работавших в нескольких подразделениях группировки", - заявил представитель Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттар Биркадар.

    По словам представителя совета, "суд приговорил к смертной казни через повешение пятерых обвиняемых в соответствии со статьей 4/1 закона о борьбе с терроризмом". Он добавил, что обвиняемые участвовали в боях против сил безопасности в Найнаве и Анбаре.

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