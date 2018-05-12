В Ираке стартовали парламентские выборы

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГИЛ.

В последний раз голосование в законодательное собрание Ирака проводилось четыре года назад.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, выбирать новых депутатов смогут 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших около двухсот различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.