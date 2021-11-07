О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ираке создали спецкомиссию по расследованию покушения на премьера

В Ираке создали спецкомиссию по расследованию покушения на премьера Высшая комиссия по расследованию покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми создана в Багдаде.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 19:34
В Ираке создали спецкомиссию по расследованию покушения на премьера
Мустафа аль-Казыми

Высшая комиссия по расследованию покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми создана в Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya.

Тем временем саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который был обнаружен на крыше резиденции главы правительства в хорошо укрепленной "зеленой зоне" в центре иракской столицы.

Минувшей ночью в Багдаде было совершено покушение на премьера с использованием заминированного беспилотного летательного аппарата. Аль-Казыми не пострадал, ранения в результате атаки получили несколько сотрудников его службы охраны. Резиденции нанесен серьезный материальный ущерб: в здании выбиты окна и двери, повреждены конструкции. После этого на всех въездах в "зеленую зону" были значительно усилены меры безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты
7 ноября 2021 г. 20:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы
7 ноября 2021 г. 20:08
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
7 ноября 2021 г. 18:00
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
7 ноября 2021 г. 17:37
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
7 ноября 2021 г. 17:29
Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты
Заложены фундаменты мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и городской больницы в селе Дашалты
7 ноября 2021 г. 16:57
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в мечети Ашагы Говхар Ага
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в мечети Ашагы Говхар Ага
7 ноября 2021 г. 16:52
В Физули открылась Дорога Победы
ФотоВ Физули открылась Дорога Победы
7 ноября 2021 г. 16:48
В День Победы движение автомобилей на центральных улицах Баку будет ограничено
В День Победы движение автомобилей на центральных улицах Баку будет ограничено
6 ноября 2021 г. 14:34
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
6 ноября 2021 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi