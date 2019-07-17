В Ираке совершено нападение на турецких дипломатов, есть убитый и раненые - ОБНОВЛЕНО

Один турецкий дипломат убит и двое получили ранения в результате вооруженного нападения на ресторан в иракском городе Эрбиль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Hurriyet.

Убитый дипломат - заместитель генерального консула Турции в Эрбиле.

Напавший на дипломатов террорист был уничтожен.

***16:49

Трое сотрудников турецкого консульства убиты в результате вооруженного нападения на ресторан в городе Эрбиль на севере Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, в результате инцидента есть и раненые.

На территорию прибыли силы безопасности и бригады скорой помощи.

Личность нападавших пока не установлена.