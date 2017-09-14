В Ираке совершен двойной теракт, погибли 6, ранены 20 человек

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами двойного теракта на юге Ирака в провинции Ди-Кар стали не менее шести человек, еще 20 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом с места происшествия распространил местный телеканал "NRT".

Согласно сообщению, террористы напали на посетителей придорожного кафе и взорвали заминированную машину рядом с КПП на границе провинций Ди-Кар и Мутанна.

По данным медицинского источника, среди погибших и пострадавших есть граждане Ирана.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.