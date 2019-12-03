​В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ

Двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун, схвачен в Киркуке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на иракские силовые структуры

Ибн Халдун считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки. Как отмечается, он был одним из наиболее разыскиваемых экстремистов после устранения аль-Багдади. Террорист скрывался на съемной квартире, где проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.