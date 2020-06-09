​В Ираке самолет ВВС США при посадке врезался в стену

Американский военно-транспортный самолет С-130 при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, в результате ЧП пострадали четыре военнослужащих, которые находились на борту.

Как передает Report, это следует из поступившего в ТАСС заявления штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

"8 июня примерно в 22:10 по местному времени (23:10 бакинское время) самолет С-130 ВВС США, совершая посадку на военной базе Эт-Таджи в Ираке, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению корпуса самолета и небольшому возгоранию", - говорится в сообщении. Как отмечает штаб операции "Непоколебимая решимость", пожарно-спасательная команда прибыла на место в течение четырех минут, огонь был потушен, находившимся на борту помогли выбраться из самолета.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение на базе Эт-Таджи. Полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.

В сообщении отмечается, что инцидент, расследование которого продолжается, не связан с "действиями противника".