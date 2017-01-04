В Ираке разбился военный вертолет - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Боевой вертолет иракских ВВС потерпел крушение к югу от Мосула, погибли четверо военных.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

По данным иракского военного командования, причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

СМИ отмечают, что это был Ми-35 российского производства.

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Багдад заявил о крушении военного самолета иракских ВВС под городом Байджи приблизительно в 200 км к северо-западу от столицы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канал Sky News Arabia.

Катастрофа произошла, по данным командования ВВС, по техническим причинам.

Ни о виде самолета, ни о судьбе экипажа не сообщается.