В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток

Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке (МООНСИ).
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"Федеральная комиссия по неподкупности начала процедуру рассмотрения и расследования обвинений в коррупции, которые были подняты в британской прессе по поводу миссии ООН в Ираке (МООНСИ)", - отмечается в сообщении.
В комиссии указали, что сформированная ею группа начала процедуру расследования и проверки в отношении информации, содержащейся в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, в которой автор статьи утверждал, что сотрудники МООНСИ были причастны к получению взяток от иракских подрядчиков в рамках проектов фонда по реконструкции освобожденных от террористических организаций районов.
Добавляется, что представители команды следователей собираются связаться с авторами статьи, чтобы получить доказательства причастности сотрудников миссии ООН в Ираке к коррупционным делам.