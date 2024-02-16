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В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток

В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке (МООНСИ).
Другие страны
16 февраля 2024 г. 05:58
В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток

Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке (МООНСИ).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном комиссией на ее странице в Facebook.

"Федеральная комиссия по неподкупности начала процедуру рассмотрения и расследования обвинений в коррупции, которые были подняты в британской прессе по поводу миссии ООН в Ираке (МООНСИ)", - отмечается в сообщении.

В комиссии указали, что сформированная ею группа начала процедуру расследования и проверки в отношении информации, содержащейся в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, в которой автор статьи утверждал, что сотрудники МООНСИ были причастны к получению взяток от иракских подрядчиков в рамках проектов фонда по реконструкции освобожденных от террористических организаций районов.

Добавляется, что представители команды следователей собираются связаться с авторами статьи, чтобы получить доказательства причастности сотрудников миссии ООН в Ираке к коррупционным делам.

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