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В Ираке ракетному обстрелу подверглась военная база с американским контингентом

В Ираке ракетному обстрелу подверглась военная база с американским к

База военно-воздушных сил Ирака "Балад", где размещен американский контингент, в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака подверглась в воскресенье обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранение получили четверо иракских военных.

"По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" из неизвестного источника попали по базе "Балад" в провинции Салах-эд-Дин, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, среди них двое офицеров", - сообщает военный источник.

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