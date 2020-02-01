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В Ираке пять снарядов упали около авиабазы США

​В Ираке пять снарядов упали около авиабазы США

Пять минометных снарядов упали в районе военной базы на севере Ирака, где размещены американские военные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.

"Пять минометных снарядов упали рядом с авиабазой Кайяра в провинции Найнава", - говорится в сообщении. В результате обстрела жертв и пострадавших нет, материальный ущерб не нанесен, добавила пресс-служба.

База Кайяра, расположенная к югу от административного центра провинции Мосула, используется американскими войсками с 2003 года. Авиабаза уже подвергалась ракетному обстрелу в ноябре 2019 года.

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