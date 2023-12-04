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В Ираке пять человек погибли при ударе США по штабу вооруженной группировки

В Ираке пять человек погибли при ударе США по штабу вооруженной группировки По меньшей мере пять человек погибли в результате удара США по штабу одной из вооруженных группировок в Ираке.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 02:53
В Ираке пять человек погибли при ударе США по штабу вооруженной группировки

По меньшей мере пять человек погибли в результате удара США по штабу одной из вооруженных группировок в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq news со ссылкой на источник в службах безопасности арабской республики.

"Пока не установлено, был ли это ракетный обстрел или удар, нанесенный с помощью беспилотника. По предварительным данным, его жертвами стали пять человек", - приводит портал информацию источника.

Ранее Shafaq news сообщал, что семь ракет были запущены в сторону американских военных баз на территории Сирии. Ответственность за ракетный обстрел американской базы Харраб-эль-Джейр на севере-востоке Сирии взяли бойцы движения "Исламское сопротивление Ирака".

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Версия на азербайджанском языке İraqda ABŞ-ın silahlı qruplaşmanın qərargahına endirdiyi zərbədə 5 nəfər həlak olub

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