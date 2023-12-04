В Ираке пять человек погибли при ударе США по штабу вооруженной группировки

По меньшей мере пять человек погибли в результате удара США по штабу одной из вооруженных группировок в Ираке.
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"Пока не установлено, был ли это ракетный обстрел или удар, нанесенный с помощью беспилотника. По предварительным данным, его жертвами стали пять человек", - приводит портал информацию источника.
Ранее Shafaq news сообщал, что семь ракет были запущены в сторону американских военных баз на территории Сирии. Ответственность за ракетный обстрел американской базы Харраб-эль-Джейр на севере-востоке Сирии взяли бойцы движения "Исламское сопротивление Ирака".