​В Ираке произошла серия взрывов, погибли 7 человек

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В результате терактов, произошедших в столице Ирака городе Багдаде, погибли 7 человек, 33 получили ранение, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Согласно информации полиции, в столичном районе Аль-Алем взорвалась придорожная бомба, в результате чего погибли 4 человека, 15 получили ранение.

Во время взрыва в районе Таджи погибли 2 человека, шестеро получили ранение.

В результате взрыва, произошедшего в центральной части столицы, погиб 1 человек, ранение получили семеро. Во время взрыва бомбы около моста Дияла 5 человек получили ранение.