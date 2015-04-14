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    ​В Ираке произошла серия взрывов, погибли 7 человек

    В результате терактов 33 получили ранение

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В результате терактов, произошедших в столице Ирака городе Багдаде, погибли 7 человек, 33 получили ранение, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Согласно информации полиции, в столичном районе Аль-Алем взорвалась придорожная бомба, в результате чего погибли 4 человека, 15 получили ранение.

    Во время взрыва в районе Таджи погибли 2 человека, шестеро получили ранение.

    В результате взрыва, произошедшего в центральной части столицы, погиб 1 человек, ранение получили семеро. Во время взрыва бомбы около моста Дияла 5 человек получили ранение.

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