В Ираке произошел взрыв в доме, погибли 7 военнослужащих

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Ираке к западу от района Мосула в результате взрыва дома погибли 7 иракских военных, еще 10 получили ранения различной степени тяжести, cообщает Report со ссылкой на Iraqinews.

Сообщается, что в Ираке к западу от района Мосула группа военнослужащих пыталась обезвредить взрывчатку, которая была заложена в здании. В то время произошел мощный взрыв в здании, которое находилось напротив.

В результате взрыва семь военных погибли на месте происшествия и еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших сразу доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь.