 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ираке произошел взрыв в доме, погибли 7 военнослужащих

    Группа военнослужащих пыталась обезвредить взрывчатку, которая была заложена в здании

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Ираке к западу от района Мосула в результате взрыва дома погибли 7 иракских военных, еще 10 получили ранения различной степени тяжести,  cообщает Report со ссылкой на Iraqinews.

    Сообщается, что в Ираке к западу от района Мосула группа военнослужащих пыталась обезвредить взрывчатку, которая была заложена в здании. В то время произошел мощный взрыв в здании, которое находилось напротив.

    В результате взрыва семь военных погибли на месте происшествия и еще десять получили ранения различной степени тяжести.

    Пострадавших сразу доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi