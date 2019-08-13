​В Ираке при обстреле погиб "спецназовец года" из армии США

В Ираке в результате обстрела со стороны боевиков погиб военнослужащий Корпуса Морской пехоты США командор-сержант Скотт Коппенхафер.

Как передаёт Report со ссылкой на издание Marine Times, 35-летний уроженец Колорадо получил ранения, несовместимые с жизнью, при выполнении боевого задания в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Инцидент в провинции Найнава. По факту гибели военного проводится расследование.

Журналисты отмечают, что в 2018 году Коппенхафер был признан "лучшим спецназовцем морской пехоты".

Он служил в Корпусе Морской пехоты с 2005 года.