В Ираке при нападении ИГИЛ погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате вооруженного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака.

По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате вооруженного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака.

Как передает Report, об этом сообщил вечером местный новостной портал SHAFAQ News .

По его информации, инцидент произошел неподалеку от города Эль-Микдадия (около 110 км от Багдада). Боевики ИГИЛ напали на группу молодых людей в небольшой деревне Эр-Рашад, а также начали вести беспорядочный огонь из различных видов оружия по жилым домам в этом населенном пункте. Террористы были вынуждены отступить после прибытия в деревню иракских военнослужащих, оказавших сопротивление преступникам.

Источник портала в регионе отмечает, что число жертв может возрасти, поскольку в ближайшие больницы пока доставлена только часть раненых местных жителей.