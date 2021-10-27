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В Ираке при нападении ИГИЛ погибли 12 человек

В Ираке при нападении ИГИЛ погибли 12 человек По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате вооруженного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака.
Другие страны
27 октября 2021 г. 01:53
В Ираке при нападении ИГИЛ погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате вооруженного нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака.

Как передает Report, об этом сообщил вечером местный новостной портал SHAFAQ News.

По его информации, инцидент произошел неподалеку от города Эль-Микдадия (около 110 км от Багдада). Боевики ИГИЛ напали на группу молодых людей в небольшой деревне Эр-Рашад, а также начали вести беспорядочный огонь из различных видов оружия по жилым домам в этом населенном пункте. Террористы были вынуждены отступить после прибытия в деревню иракских военнослужащих, оказавших сопротивление преступникам.

Источник портала в регионе отмечает, что число жертв может возрасти, поскольку в ближайшие больницы пока доставлена только часть раненых местных жителей.

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Версия на азербайджанском языке İŞİD İraqda silahlı hücum törədib, ölənlər və yaralananlar var

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