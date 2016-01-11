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    ​В Ираке при двух взрывах погибли 20 человек

    По меньшей мере 50 человек получили ранения

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Ираке в результате двух взрывов в городе Эль-Микдадия погибли по меньшей мере 20 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, первый взрыв был совершен террористом-смертником в здании казино. Второй - при детонации бомбы, находившейся в припаркованном на улице автомобиле.

    В результате взрывов по меньшей мере 50 человек получили ранения.

    Отмечается, что город находится в 80 км к северо-востоку от Багдада, где в торговом центре неизвестные взяли в заложники около 70 человек.

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