​В Ираке при двух взрывах погибли 20 человек

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Ираке в результате двух взрывов в городе Эль-Микдадия погибли по меньшей мере 20 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, первый взрыв был совершен террористом-смертником в здании казино. Второй - при детонации бомбы, находившейся в припаркованном на улице автомобиле.

В результате взрывов по меньшей мере 50 человек получили ранения.

Отмечается, что город находится в 80 км к северо-востоку от Багдада, где в торговом центре неизвестные взяли в заложники около 70 человек.