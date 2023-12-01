В Ираке при атаке на семью местного депутата погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 14 получили ранения при нападении на родственников местного депутата в провинции Дияла на востоке Ирака.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах республики.
По их сведениям, нападение произошло недалеко от населенного пункта Умрания в провинции Дияла. Неизвестные атаковали родственников неназванного местного депутата с помощью двух бомб, установленных на обочине дороги, огонь также вел снайпер. В районе происшествия был введен комендантский час, утверждает агентство. Возможные мотивы нападения силовики не уточнили.
В то же время источник иракского телеканала Alsumaria сообщил, что в Умрании произошла "террористическая атака с использованием снайперского оружия". По его словам, в результате нападения погибли три человека, еще пятеро получили ранения.