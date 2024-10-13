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В Ираке предсказали глобальный энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке

В Ираке предсказали глобальный энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и его превращение в полномасштабную войну спровоцируют глобальный кризис в энергетической сфере.
Другие страны
13 октября 2024 г. 19:01
В Ираке предсказали глобальный энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и его превращение в полномасштабную войну спровоцируют глобальный кризис в энергетической сфере.

Как передает Report со ссылкой на Shafaq News, с таким заявлением выступил глава МИД Ирака Фуад Хусейн на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Багдаде.

"Начало широкомасштабной войны в регионе крайне негативно скажется на экспорте энергоносителей и мировом судоходстве и тем самым спровоцирует глобальный энергетический кризис", - отметил Хусейн.

Глава ведомства подчеркнул, что иракские власти считают недопустимым использование территории своей страны для ударов по соседним государствам, включая Иран, а также прилагают все усилия, чтобы оградить Ирак от какого-либо участия в потенциальном региональном конфликте.

По его мнению, подготовка Израилем удара по иранской территории является "опасным шагом". Хусейн подчеркнул, что продолжение военных действий в секторе Газа и Ливане угрожает стабильности всего региона, и призвал к их незамедлительному прекращению.

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