В Ираке появилась новая группировка террористов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Ираке проправительственные силы в районе города Туз-Хурмату на севере провинции Салах-эд-Дин преследуют неизвестную ранее террористическую группировку под названием "Райят-эль-Бейда" ("Белые знамена").

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, боевики неоднократно нападали в этой местности на блокпосты шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", воюющих на стороне правительственной армии.

В связи с этим в Багдаде было принято решение направить на север страны подкрепления. Предположительно, террористы могли проникнуть в Ирак из Сирии.

Отмечается, что все боевики хорошо подготовлены и имеют опыт боевых действий. Численность "Райят-эль-Бейда" оценивается в 500 человек, их большинство составляют курды, но есть и бывшие арабские наемники, сражавшиеся в рядах террористической группировки ИГ.