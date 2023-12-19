В Ираке потерпел крушение военный вертолет

В Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин.

В Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин.

Как передает Report со ссылкой на агентство INA, об этом сообщило министерство обороны страны.

Так, инцидент произошел во время выполнения миссии по обеспечению безопасности на выборах в провинциальные советы, а также во время транспортировки вертолетного звена из двух машин. Уточняется, что в одном из двух вертолетов произошла техническая неисправность.

Командиру вертолета полковнику авиации Марвану Джалалу при крушении выжить не удалось. Пилот капитан Алаа Салман получил ранения.