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В Ираке потерпел крушение военный вертолет

В Ираке потерпел крушение военный вертолет В Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 08:37
В Ираке потерпел крушение военный вертолет

В Ираке военный вертолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Хилва в провинции Салах-эд-Дин.

Как передает Report со ссылкой на агентство INA, об этом сообщило министерство обороны страны.

Так, инцидент произошел во время выполнения миссии по обеспечению безопасности на выборах в провинциальные советы, а также во время транспортировки вертолетного звена из двух машин. Уточняется, что в одном из двух вертолетов произошла техническая неисправность.

Командиру вертолета полковнику авиации Марвану Джалалу при крушении выжить не удалось. Пилот капитан Алаа Салман получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке İraqda hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölən və yaralanan var

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