В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

Американский военный вертолет потерпел крушение в провинции Анбар на западе Ирака.

Американский военный вертолет потерпел крушение в провинции Анбар на западе Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два правительственных источника.



По словам собеседников, речь идет о вертолете HH-60 Pave Hawk. Телеканал Al-Mayadeen в свою очередь указывает, что неподалеку от границы с Сирией, в районе фосфатного завода, разбился вертолет Chinook, который сопровождал другой вертолет - Black Hawk.



Мэр города Аль-Кайма Ахмед аль-Махлави рассказал Reuters, что на борту вертолета находилось семь человек. Арабский телеканал со ссылкой на источники указывает, что все они погибли. По их данным, спасатели обнаружили пока шесть тел.



Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт крушения вертолета и то, что на его борту находились американские военнослужащие, не уточнив, есть ли среди них пострадавшие и погибшие.



Причины случившегося пока не приводятся. Неизвестно, вертолет упал из-за технического сбоя в своей системе или из-за возможной атаки на него. Согласно данным собеседников Al-Mayadeen, вертолет с боеприпасами упал из-за технического сбоя и загорелся после столкновения с землей.

