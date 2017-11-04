В Ираке после перерыва впервые совершил посадку самолет из ЕС

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Первый самолет из Евросоюза приземлился в Ираке после длительного перерыва в авиасообщении, рейс в Багдад совершила авиакомпания из Греции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр транспорта Ирака Казем Финджан аль-Хамами.

Отметим, что прямое авиасообщение ЕС с Ираком в последние годы не осуществлялось из-за осложнившейся в арабской стране ситуации в сфере безопасности. ЕС в 2015 году запретил полеты компании Iraqi Airways в европейские страны из-за несоответствия безопасности на рейсах европейским стандартам.

"Рано утром в субботу в международном аэропорту Багдада совершил первую посадку греческий самолет, принадлежащий авиакомпании Air Mediterranean", - говорится в заявлении министра на сайте ведомства.

Греция и Ирак договорились совершать в неделю десять пассажирских рейсов и два грузовых.